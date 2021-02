Autostazione Cosenza, scappa alla vista dei poliziotti. 27enne beccato con la droga

Un cittadino nigeriano è stato denunciato per il possesso di 17 dosi di marjuana durante un servizio di vigilanza del centro cittadino

COSENZA – Nei guai un nigeriano di 27 anni, richiedente asilo, trovato in possesso di 17 dosi di marjuana, durante un controllo della volante nel piazzale Autolinee di Cosenza.

Ad insospettire i poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza del centro cittadino, era stato proprio il 27enne che alla vista dei poliziotti ha cercato di dileguarsi furtivamente e di fuggire per sottrarsi al controllo. Gli agenti, insospettiti dal comportamento del nigeriano, sono scesi dal veicolo per bloccarlo.

L’uomo, nel corso di una perquisizione, è stato trovato in possesso di 17 dosi di marjuana, già suddivise in bustine di cellophane, per un peso totale di 41 grammi. Al termine delle formalità di rito, la sostanza è stata sequestrata ed E.E., ventisettenne Nigeriano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.