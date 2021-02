Covid 19: focolaio in una scuola primaria privata di Cosenza

Sono 19 i casi di positività al Covid registrati in una scuola primaria privata. In quarantena i bambini e i familiari ed il personale e al via l’indagine epidemiologica



COSENZA – Sta creando preoccupazione a Cosenza il focolaio da Covid 19, registrato in una scuola primaria privata in via Ugo Spirito, dove la task force dell’Asp di Cosenza ha fatto partire lo screening epidemiologico con i relativi tamponi per verificare la positività delle persone venute a contatto con i positivi. Dagli ultimi dati rilevati si tratta di 19 casi di positività al Coronavirus, 14 bambini e 5 insegnanti.

Secondo quanto si è appreso sono tutti asintomatici o con lievi sintomi del virus. Una situazione però che sembra destinata ad allargarsi e la task force sta lavorando alla ricostruzione della catena dei contatti e organizzando un servizio di drive in, al fine di circoscrivere il focolaio.