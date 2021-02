Nuova rete rete fognaria a Donnici, verso il superamento delle criticità per l’inizio dei lavori

La Commissione ambiente ha approvato all’unanimità la proposta per il superamento delle criticità relative al contratto di servizio e per l’inizio dei lavori, in via prioritaria, dell’impianto della nuova rete fognaria e di collettamento nel territorio di Donnici. Ora la proposta sarà inviata al Sindaco di Cosenza

COSENZA – La commissione consiliare ambiente di Palazzo dei Bruzi, presieduta dal consigliere comunale Vincenzo Granata, ha approvato all’unanimità dei presenti, con riferimento alla realizzazione dell’impianto della nuova rete fognaria e di collettamento nel territorio di Donnici, una proposta finalizzata al superamento delle criticità del relativo contratto di servizio e per dare inizio immediato ai lavori. “La proposta – si legge nel testo della stessa – è approvata dall’organismo consiliare nell’interesse superiore e supremo della collettività”.

In essa si chiede non solo “di superare le criticità legate al relativo contratto di servizio, ma anche l’inizio dei lavori in via prioritaria, rispetto all’intervento complessivo, partendo dalla città di Cosenza e dalla frazione di Donnici, rilevata l’importanza che lo stesso intervento riveste per il comune di Cosenza, nella sua qualità di comune capo bacino”. Con riferimento alla determinazione della tariffa, la proposta “rinvia, per come previsto dal contratto di concessione, al Consorzio Valle Crati che, in base ai costi di gestione, la sottoporrà all’attenzione dell’Autorità Idrica Calabria che successivamente la trasmetterà all’ARERA, per la relativa approvazione”. Il Presidente Granata, nel corso della seduta, ha sottolineato che la proposta approvata dalla Commissione Ambiente sarà inviata al Sindaco Occhiuto, al Vicesindaco Francesco Caruso che sull’argomento aveva preso parte personalmente ad una precedente seduta dell’organismo consiliare, e al segretario generale di Palazzo dei Bruzi.