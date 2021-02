Welfare, primo di un ciclo di incontri sulle politiche comunali di Cosenza

L’associazione politico-culturale “Controcorrente” inaugura oggi un ciclo di incontri sulla città di Cosenza

COSENZA – Oggi alle 18 sulla piattaforma Zoom e in diretta sulla pagina Facebook di “Controcorrente”, il primo incontro che sarà incentrato sul tema del welfare comunale, sulle difficoltà che sono derivate dall’emergenza sanitaria in atto e sulla proposizione di idee per una città che sappia avere un occhio più attento alle diseguaglianze. “Le nostre città – riporta la nota dell’associazione – sono sempre più la rappresentazione delle fragilità e delle fratture che la pandemia ha reso oltremodo emergenti e urgenti. Fragilità e fratture che riguardano la distanza e le profonde differenze tra ricchi e poveri, tra centro e periferia, tra uomini e donne, tra occupati e disoccupati, insider e outsider”.

“E non basterà la fine della pandemia – quando sarà – per tornare come prima. Per questo, per chiunque abbia a cuore il benessere della propria comunità è necessario ripensare le politiche, i processi le azioni da mettere in campo per favorire la giustizia sociale e mantenere coesa la comunità”.

Quello di oggi, vuole essere il primo di un ciclo di incontri che l’associazione ha intenzione di promuovere sul tema delle politiche comunali e su una visione della città, in un’ottica di rinnovamento complessivo del modo di amministrarla e di concepirne gli spazi. “Controcorrente” si propone di affrontare il momento di campagna elettorale costruendo e proponendo una innovativa idea di città, insieme alle forze associative presenti sul territorio comunale i cui suggerimenti, stimoli e competenze son necessari a ridare sostanza alla Politica. Per tale ragione all’incontro, che vedrà la presenza del docente universitario Giorgio Marcello e dei soci “Controcorrente” Bianca Rende e Sergio Campanella, e sono state invitate a prendere parte numerose associazioni operanti nel territorio comunale.