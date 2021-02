Cosenza, disagi e pericoli per la viabilità tra buche e allagamenti

Gran parte delle strade della città presentano buche e in alcuni punti, a causa della pioggia, si registrano veri e propri allagamenti. Una situazione che crea non solo disagi ma anche pericolo per gli automobilisti

COSENZA – La città di Cosenza è piena di buche stradali, alcune segnalate alla meno peggio con barriere spartitraffico, altre aperte e in caso di pioggia, poco visibili. Una situazione di disagio e pericolo per automobilisti e mezzi pubblici, costretti per evitare danni, a vere e proprie gincane. È il caso, ad esempio, della voragine presente su Viale Cosmai. Diversi cittadini ci hanno segnalato la presenza di questa enorme buca da più giorni che mette in reale pericolo chi percorre quella strada.

Tra le altre criticità, Faisa Confail, ad esempio, segnala la situazione in via degli Stadi, ed in particolare sotto il ponte di fronte l’aula bunker dove, l’acqua piovana non riesce a trovare sbocchi e crea allagamenti generando il cosiddetto fenomeno dell’acqua planning per autovetture e autobus. Il sindacato si rivolge pertanto al Prefetto di Cosenza per chiedere di intervenire e sollecitare le autorità per risolvere nel più breve tempo possibile tali problematiche.