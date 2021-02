Cosenza nuova frana nel centro storico. Chiusa via Petrarca

La strada è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. Si tratta dell’ennesimo dissesto idrogeologico che avviene nell’area del centro storico

COSENZA – Il maltempo non dà tregua e nella notte, a seguito delle abbondanti precipitazioni di questi giorni, una nuova frana si è abbattuta sulla strada che costeggia la Villa Vecchia di Cosenza. In particolare, si tratta di via Francesco Petrarca, strada che scende dalla fontane dei 13 canali verso il quartiere dello Spirito Santo. La strada è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. Si tratta dell’ennesimo dissesto idrogeologico che avviene nell’area del centro storico. Da diverso tempo, infatti, è chiusa al transito veicolare la strada che attraversa il quartiere di Portapiana. I residenti, da mesi, chiedono che vengano avviati i lavori per la messa in sicurezza dei terreni a monte e a valle della strada e la riapertura dell’importante arteria cittadina.

Foto Francesco Greco