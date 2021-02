Linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro Lido, acquistati 4 nuovi treni

È stato firmato il contratto per nuovi convogli a due casse prodotti dalla Società svizzera Stadler. A renderlo noto Ferrovie della Calabria

COSENZA – “È stato firmato il contratto per l’acquisto di quattro nuovi convogli a due casse, prodotte dalla Società svizzera Stadler. Grazie al finanziamento della Regione Calabria, che ha reso possibile l’acquisto delle automotrici, Ferrovie della Calabria amplierà la dotazione dei convogli per l’esercizio del trasporto ferroviario sulla linea Cosenza-Catanzaro Lido“. Lo rende, con un comunicato, Ferrovie della Calabria.

I nuovi mezzi acquistati, “dal design più moderno ed accattivante rispetto ai precedenti – prosegue la nota di FdC – sono convogli a due casse, diesel-elettrici a scartamento ridotto ad aderenza naturale con 100 posti a sedere e 100 in piedi, dotati di moderni motori diesel a bassissima emissione per la salvaguardia dell’ambiente”.

Le nuove automotrici “giungeranno sui binari di Ferrovie della Calabria tra poco più di due anni e contribuiranno al necessario ricambio imprescindibile dei propri treni che la società ha programmato. Ferrovie della Calabria e l’Amministratore Unico si stanno adoperando affinché, anche con il supporto della Regione Calabria e del Ministero della Infrastrutture e Trasporti, si possa procedere all’ordine di ulteriori 10 convogli, anche eventualmente a tre casse, già opzionati alla Stadler sulla base della gara aggiudicata”.

“Nei mesi scorsi – prosegue la nota – erano già giunti due convogli a doppia cassa ad aderenza mista, sempre di produzione Stadler, per i quali sono in corso le procedure di autorizzazione all’immissione in servizio da parte di Ansfisa. Gli stessi, a conclusione dei lavori in corso per il raddoppio della tratta e la realizzazione della nuova bretella verso la stazione Fs di Catanzaro, nella zona di Germaneto, connetteranno anche il Policlinico universitario e la Cittadella regionale”.