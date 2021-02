Autismo, protesta a Cosenza: “riassegnate lo stabile di Sant’Ippolito”

Uno stabile del Comune, ubicato in contrada Sant’Ippolito, è utilizzato da un’associazione che ad oggi non realizza alcuna attività

COSENZA – Protesta questa mattina a Palazzo dei Bruzi del ‘Comitato genitori cittadella dell’autismo’ che si occupa di sostegno alle famiglie con bambini autistici. Alcuni rappresentati dell’associazione hanno incontrato il primo cittadino Mario Occhiuto ed hanno esposto le difficoltà nell’utilizzo della struttura che si trova in contrada Sant’Ippolito e risulta assegnata da diversi anni ad un’altra associazione, la quale però non la utilizza da tempo per gli scopi predisposti e ne chiedono la riassegnazione.

“Abbiamo accertato che questa struttura è assegnata ad un’associazione – ha detto Mario Occhiuto – che però non realizza attività specifiche per bambini autistici, pur avendo figli disabili. Abbiamo richiesto la restituzione dello stabile e delle chiavi, ma ad oggi ancora non è stato liberato. Ci adopreremo per recuperare il bene e riassegnarlo secondo le regole previste”.

Mimmo Mazzei si fa portavoce del ‘Comitato genitori cittadella dell’Autismo‘. “Siamo stati in Comune – ha spiegato Mazzei – e il sindaco ci ha dato una risposta di stile. Esiste uno stabile a Sant’Ippolito dove fa bella mostra di se “Insieme per l’Autismo“, ma non abbiamo ancora capito insieme a chi? Il sindaco ci ha detto che sono in corso le verifiche del caso. Per noi questa risposta è retorica, ma le polemiche sono sterili e non servono ai nostri ragazzi”. L’incontro è proseguito in Prefettura ed è stato accolto con soddisfazione dal Comitato. “Qui l’atteggiamento è stato diverso – ha chiarito Mazzei – siamo stati ricevuti dal Prefetto e dal dottore La Regina, i quali si sono mostrati molto sensibili ed hanno accolto le nostre istanze invitandoci ad un percorso istituzionale comune. Una disponibilità che non avevano mai trovato e che rappresenta un gesto importante e attendiamo ora, nuovi sviluppi in merito”.

Foto e video Marco Belmonte