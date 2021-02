“Sistema Cosenza”: Belcastro, Scura e Cotticelli davanti al Gip. L’ex generale “sono estraneo”

All’arrivo in Tribunale non hanno rilasciato dichiarazioni. Al centro dell’indagine la falsificazione dei bilanci dell’Asp di Cosenza dal 2015 al 2017



COSENZA – L’inchiesta sul ‘Sistema Cosenza‘ ha scoperchiato un vaso di Pandora fatto di bilanci (dal 2015 al 2017) falsificati e redatti per tentare di mascherare i conti non in ordine. L’azienda sanitaria di Cosenza devastata dai debiti nascosti e buchi di bilancio enormi ed il management avrebbe tentato di mascherare il tutto con artifizi contabili per tentare di fare quadrare i conti. Un flusso di denaro enorme gestito in maniera ‘domestica’ che ha portato all’inchiesta della Guardia di Finanza che nei giorni scorsi ha notificato la misura cautelare del divieto di dimora a sei soggetti che fanno parte di 19 indagati.

Oggi davanti al Gip Manuela Gallo si sono presentati i due ex commissari ad acta per il rientro dal debito sanitario calabrese, Massimo Scura e Saverio Cotticelli e Antonio Belcastro che, all’epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di direttore generale del dipartimento Tutela della Saluta della Regione Calabria. Davanti al gip anche i dirigenti dell’Asp di Cosenza Bruno Zito e Vincenzo Ferrari. Domani sarà la volta di Fabiola Rizzuto, Antonio Scalzo, Aurora De Ciancio e Nicola Mastrota.

Foto e video di Francesco Greco

Cotticelli “estraneo ai fatti”

“Abbiamo chiarito l’estraneità totale che per realtà in parte si evinceva dalla lettura degli atti. Siamo fiduciosi. Credo che il generale non doveva essere coinvolto in questa vicenda”. È quanto dichiara l’avvocato Domenico Ciruzzi legale di Saverio Cotticelli ex commissario ad acta della sanità calabrese dopo l’udienza d’avanti al gip relativa alla falsificazione dei bilanci dell’Asp di Cosenza dal 2015 al 2017. “Non credo che il commissario Cotticelli – ha poi aggiunto l’avvocato Ciruzzi – abbia alcuna responsabilità. Viene contestata un omissione, di non essersi accorto, che i bilanci erano stati falsificati. Lui ha negato ogni responsabilità”.

Secondo gli inquirenti non avrebbe adottato tutti i provvedimenti necessari dopo il parere negativo proprio del collegio sindacale sul bilancio d’esercizio 2017, procedendo all’approvazione e al nulla osta al bilancio pur in presenza di una bocciatura.