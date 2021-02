Cosenza, bloccato mentre estorceva denaro e beccato con oltre 8 chili di droga

Un 31enne di origine marocchina, con numerosi precedenti di polizia, è stato bloccato dalla squadra mobile di Cosenza in flagranza di reato di estorsione

COSENZA – La Polizia ha arrestato, in flagranza del reato di estorsione, Z.T. di anni 31, cittadino marocchino, residente a Casali del Manco, frazione Serra Pedace, con numerosi precedenti di polizia.

Gli agenti della questura di Cosenza, al termine di un’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura di Cosenza, sono intervenuti poco dopo che il 31enne si era fatto consegnare, a Cosenza, una somma di denaro a titolo estorsivo da un altro giovane – minacciandolo anche con armi – per delle consegne pregresse di stupefacente. Quando è stato bloccato, l’uomo è stato trovato in possesso di 100o euro in contanti (appena consegnati dalla vittima), e di una grossa mazza da baseball che teneva a bordo dell’autovettura.

Nel corso di una successiva perquisizione a casa del 31enne marocchino, la polizia ha rinvenuto, in alcune buste di plastica, ben 8 chilogrammi di marijuana già essiccata, parte della quale confezionata e pronta alla vendita, circa 80 grammi di hashish e 30 grammi di eroina, oltre a diversi bilancini di precisione. Trovati anche circa 150 litri di gasolio provento di furto.