Elezioni provinciali a Cosenza, urne aperte per eleggere il presidente

Sono 1.804 gli amministratori locali che potranno votare fino alle 20 di stasera. Unico candidato alla carica è l’uscente Francesco Antonio Iacucci, sindaco di Aiello Calabro

COSENZA – Si sono aperte alle 8 di stamane le votazioni per le elezioni di secondo grado per il rinnovo della carica di presidente della Provincia di Cosenza. Unico candidato alla carica è l’uscente Francesco Antonio Iacucci, sindaco di Aiello Calabro. Sono 1.804 gli amministratori locali dei 150 comuni della provincia di Cosenza aventi diritto e che che potranno recarsi alle urne fino alle 20 di stasera. Subito dopo seguiranno le operazioni di spoglio.

“Per garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, e in applicazione delle misure di prevenzione da Sars-Cov2 contenute nel protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute – è detto in una nota della Provincia di Cosenza – sono stati previsti un numero complessivo di otto seggi, allocati nella sede della Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo e nella sede distaccata di Corso Telesio”.

“Gli agenti della Polizia Provinciale sono al lavoro e stanno vigilando sulla corretta applicazione delle norme – è specificato – e su tutte le operazioni connesse all’accesso ai seggi e al controllo delle aree esterne adiacenti agli stessi, al fine di evitare assembramenti”.

Il presidente uscente Iacucci, ha votato alle 9.45 nella sottosezione n.1 allocata nella Sala Nova del Palazzo della Provincia. A mezzogiorno l’affluenza ai seggi era pari al 23,06 per cento pari a 416 votanti.