Asp di Cosenza, eseguite sei misure cautelari per abuso d‘ufficio. Coinvolti dirigenti

Le misure sono in corso d’esecuzione da parte della Guardia di finanza di Cosenza. Le accuse sono di abuso d‘ufficio e falso in atto pubblico

COSENZA – Operazione questa mattina per l’esecuzione di sei misure cautelari personali, del divieto di dimora, emesse dal Gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della locale Procura. Le persone destinatarie delle misure sono dirigenti ed ex dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e le accuse sono di abuso d‘ufficio e falso in atto pubblico. Secondo quanto si è appreso l’indagine sarebbe legata ad atti amministrativi dell’Asp.

