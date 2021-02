A Cosenza bus elettrici in città e senza autista. Realtà concreta o utopia?

Stamattina la dimostrazione dei mezzi di ultima generazione sviluppati dall’azienda turca “Karsan Europe” alla presenza dell’assessore alla mobilità sostenibile Michelangelo Spataro

COSENZA – Il trasporto pubblico a Cosenza? Sostenibile, a zero emissioni e tecnologicamente avanzato. Tutto questo può essere realizzato in un futuro non troppo lontano grazie ai Bus elettrici sviluppati dall’azienda turca “Karsan Europe” e utilizzati già in alcune grandi città europei. Potrebbe. con un’autonomia anche di 300 chilometri, senza autista che si controllano da remoto. Come? Utilizzando una linea guida sul tracciato che una telecamere

Ad effettuare la dimostrazione questa mattina sul campo del bus Karsan, alla presenza dell’assessore alla mobilità sostenibile di Cosenza Michelangelo Spataro, sono stati Gennaro Doria, titolare della “Top Drive”, società cosentina partner di Karsan, e il responsabile commerciale Pasquale Morrone.

Spataro: “Bus elettrici sostituti della metro”

Il parco bus di ultima generazione “non solo potrà entrare a far parte del parco mezzi di Amaco, ma, nel caso in cui non dovesse andare in porto la metro leggera che dovrebbe unire Cosenza, Rende e l’Università, potrà rappresentare un ottimo surrogato in grado di assicurare un servizio per una mobilità sostenibile che oggi è richiesta, dalle circostanze del momento, da tutto il mondo. Anche il Comune e l’Amaco – ha proseguito Spataro – potranno attrezzarsi con 10 o 15 pullman di questa tipologia, superando il problema dell’inquinamento. Il nostro auspicio è che l’Amaco possa, magari con il sostegno della Regione, acquistare questi mezzi e offrirli ai cittadini di Cosenza anche in mancanza del progetto originario della metro che io vedrei modificato, a mio avviso, completamente in favore di questa soluzione.

Bus Karsan, costi e funzionalità

Il bus stazionato in Piazza dei Bruzi è un vettore lungo 8 metri, completamente elettrico, alimentato da cinque batterie caricate in parallelo, con un’autonomia di 220 KW all’ora e consente una percorrenza tra i 270 e i 300 chilometri, senza interruzioni. Buone le performance del bus che, grazie al motore asincrono può ottenere l’effetto della ricarica delle batterie (quattro poste sul tetto del vettore e la quinta al centro) non appena il guidatore del mezzo rilascia il pedale dell’acceleratore.

“Il costo di questa tipologia di bus non rappresenta una cifra di poco conto, in quanto si sfiorano i 400 mila euro, ma, rispetto ad un bus di vecchia generazione, anche a metano, parzialmente sostenibile, con costi di manutenzione eccessivi, in questo caso quest’ultima voce di spesa è sensibilmente ridotta perché si tratta di mezzi che vanno controllati e regimentati attraverso strumentazione informatica”.