Cosenza, chiusa definitivamente l’UOCS dei vigili urbani su corso Telesio

L’UOCS dei vigili urbani era già senza luce da giugno scorso e gli agenti, per mesi, sono stati costretti ad operare al buio

COSENZA – Non si conoscono le motivazioni che hanno portato alla chiusura definitiva del presidio di Polizia Municipale nel centro storico di Cosenza, di fatto però, da giorni, il popoloso quartiere della città vecchia è rimasto senza un luogo di tutela e legalità. Nei mesi scorsi avevamo raccontato le difficoltà nelle quali operavano i vigili dell’UOCS, chiamati ad occuparsi del controllo del centro storico e di prevenire e reprimere reati in materia di rifiuti ed edilizia, a causa della mancanza di corrente elettrica.

Il Comune di Cosenza, che ha in uso lo stabile di proprietà dell’Aterp da diverso tempo, non avrebbe pagato le bollette dell’energia elettrica dal mese di giugno scorso. Il locale che si trova su corso Telesio, precisamente all’incrocio con via Galeazzo di Tarsia, nei pressi della nota piazza Piccola, era stato assegnato all’Unità operativa centro storico dei vigili urbani, come punto di riferimento per cittadini e turisti; oggi, è uno locale vuoto, smantellato sia fisicamente che idealmente della sua funzione di avamposto di legalità. La notizia della chiusura del presidio ha destato preoccupazione nei cittadini, che vedevano nella presenza di vigili una sicurezza e un punto di riferimento per la tutela della zona.