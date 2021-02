Cosenza: gli alunni delle superiori tornano in classe, in alcuni istituti pochi rientri

Primo giorno di scuola in presenza negli istituti scolastici superiori di Cosenza. Stamattina il rientro in sette Regioni

COSENZA – Sono tornati a scuola stamattina gli studenti della città e dell’area urbana. Dal liceo scientifico all’istituto tecnico industriale, tantissimi i ragazzi che, zaino in spalla, hanno ripreso a frequentare le lezioni in presenza. Un numero comunque inferiore alle attese viste le disposizioni del presidente facente funzioni Nino Spirlì che ha delegato ai genitori la scelta di mandare a scuola i propri figli. Alcune classi infatti, sono apparse semivuote. Tra Cosenza e Rende, tanti genitori hanno deciso di tenere i figli a casa.

Superiori aperte in sette regioni italiane

Da oggi sono circa 8 milioni gli studenti italiani, compresi i 2,5 milioni delle superiori anche se con percentuali che vanno dal 50 al 75% in presenza, come prevede l’ultimo Dpcm. A rimanere a casa un’altra settimana sono solo gli studenti delle scuole superiori della Sicilia, diventata ‘arancione’, dove oggi ritorneranno tra i banchi i ragazzi della seconda e terza media (per tutti gli altri la scuola era rimasta in presenza anche nei giorni scorsi). Ultime in ordine di tempo a far ritornare i ragazzi delle superiori nei loro istituti sono Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Veneto, Campania, Friuli Venezia Giulia per un totale di 976.668 studenti che si aggiungono ai 144.974 delle medie in Sicilia.

Foto di Francesco Greco