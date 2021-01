Coronavirus, morta a Cosenza un’altra ospite dell’istituto per anziani Casa Serena

Il cordiglio del sindaco Papasso. Si tratta di un’anziana deceduta all’ospedale di Cosenza dove si trovata ricoverata da domenica scorsa

CASSANO ALLO IONO (CS) – Secondo decesso per Covid tra gli ospiti di Casa Serena, l’istituto per anziani di Cassano allo Ionio dove sabato scorso, tramite tamponi antigenici, erano risultati positivi 23 ospiti su 33. Il primo decesso si era avuto domenica scorsa con la morte di una 94enne. Oggi pomeriggio, nell’ospedale Annunziata di Cosenza, dove era stata ricoverata da domenica scorsa, è spirata la signora C.C,. A dare la notizia è stato il sindaco di Cassano Gianni Papasso che ha espresso il proprio cordoglio “Con profondo dispiacere – scrive – informo che il Covid ha fatto un’altra vittima, la signora C. C., ricoverata e già ospite di Casa Serena. Le mie più affettuose condoglianze e quelle dell’amministrazione tutta alla famiglia e il mio ultimo saluto e quello della città alla signora. Anche questo ultimo decesso deve essere da monito per noi tutti a essere responsabili e attenti, soprattutto per proteggere e tutelare le fasce più deboli della popolazione. Bisogna con serietà e responsabilità rispettare – ha concluso Papasso – la mia ultima ordinanza che obbliga a forti restrizioni, ma necessaria per la tutela della salute pubblica. Restate a casa: un sacrificio importante e necessario”. A seguito del focolaio scoppiato nella struttura, l’associazione Codici (Centro per i diritti del cittadino) ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica e richiesta di accesso agli atti all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza affinché sia fatta piena luce sulla vicenda.