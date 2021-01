Cosenza, ritrovate quasi tutte le armi rubate. Una quarantina tra pistole e fucili

Le armi sono state ritrovate all’interno di alcuni rovi su una collina nei pressi del quartiere di San Vito alto. Tra queste anche quelle perse durante la fuga. Continua la ricerca dei malviventi

.

COSENZA – Le ricerche scattate questa mattina, effettuate da polizia e carabinieri, hanno portato al recupero di circa il novanta per cento delle armi trafugate dall’armeria Diana Sport nel centro di Cosenza. Si tratta di una quarantina tra fucili e pistole ritrovate tra i rovi su una collina antistante il villaggio rom, nel quartiere di San Vito alto. Tra le armi rinvenute anche quelle perse dai malviventi durante la fuga. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Cosenza, il furto è avvenuto tra le 5 e le 5.30 di questa mattina e a compiere l’azione sarebbe stato un gruppo di malviventi ben collaudato. Inoltre, da quanto si apprende, il sistema d’allarme del negozio di piazza Loreto non sarebbe scattato. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti anche due fucili che non fanno parte della refurtiva. Le indagini proseguono anche con il supporto della scientifica per arrivare all’individuazione degli autori del furto.