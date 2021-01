.

COSENZA – Un vero e, il più grande della provincia di Cosenza, in grado di effettuare. Un supporto importante per la sicurezza di studenti e famiglie, in vista della riapertura delle scuole superiori prevista per lunedì, quando torneranno in aula migliaia di ragazzi. Grazie al prezioso supporto della Misericordia che lo ha messo a disposizione gratuitamente, al personale dell’Usca e agli operatori sanitari che invece si occuperanno di effettuare e processare tutti i tamponi, è iniziata questa mattinal’attività di screening che coinvolgerà gli istituti scolastici della provincia

Oggi sono stati effettuati i primi tamponi antigenici al personale docente e non docente dell’istituto di Castrolibero, mentre domani lo screening proseguirà con i tamponi agli alunni. Il tutto si è reso possibile grazie alla richiesta pervenuta all’U.S.C.A. di Cosenza da parte del dirigente scolastico dell’Istituto. La caratteristica principale di questo gigantesco camper mobile, non è solo la sua grande versatilità e la possibilità di essere spostato dove serve, ma anche la presenza al suo interno di un vero e proprio ambulatorio/laboratorio, con ben quattro ambienti che possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di intervento e lavorare anche in modo separato. Tamponi e screening, ma in futuro anche la possibilità di essere utilizzato per effettuare le vaccinazioni.