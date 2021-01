Furto di armi a Cosenza, ricerche e perquisizioni nel quartiere San Vito

Le ricerche di uomini e mezzi delle forze dell’ordine si sono concretate in particolare nel quartiere di San Vito alto di Cosenza e le campagne limitrofe

.

COSENZA – È in corso un’imponente attività interforze di carabinieri e polizia tra il villaggio rom, nel quartiere di San Vito alto di Cosenza e le campagne limitrofe, a seguito dell’ingente furto di armi effettuato all’interno dell’armeria di piazza Loreto, dove nella notte alcuni malviventi hanno sfondato con un’auto la vetrina del negozio trafugando pistole e fucili. Alcune armi rubate sono finite anche per strada durante la precipitosa fuga. Gli agenti, col supporto anche dei vigili del fuoco, stanno perlustrando tra le sterpaglie per capire se vi siano dei nascondigli nel quale sono state nascoste le armi. Al momento, anche con il supporto della scientifica, sono in corso anche perquisizioni nelle abitazioni, in alcune delle quali sono state ritrovate delle armi che non farebbero parte del bottino. Gli investigatori, inoltre, si stanno concentrando sulla quantificazione delle armi trafugate nella notte.