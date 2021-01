Cosenza, operai senza stipendio. Ecologia Oggi “pagamenti effettuati il 26 gennaio”

La nota dell’azienda “provveduto al pagamento della mensilità nella giornata di martedì. I tempi tecnici per i trasferimenti bancari presso i singoli conti correnti non sono imputabili all’azienda”

COSENZA – In riferimento nota inviataci dal sindacato Usb e in riferimento all’articolo Cosenza, operai Ecologia Oggi senza stipendio. Usb: “pronti alla protesta”, riceviamo e pubblichiamo la replica dell’azienda Ecologia Oggi.

“In riferimento alla notizia pubblicata dalla Vostra testata circa il mancato pagamento dello stipendio per i dipendenti di Ecologia Oggi, si informa che l’azienda, nel pieno rispetto di quanto comunicato ai rappresentanti delle sigle sindacali e contestualmente comunicato ai lavoratori in data 19/01/2021, ha provveduto al pagamento della mensilità nella giornata di martedì 26. I tempi tecnici per i trasferimenti bancari presso i singoli conti correnti non sono imputabili all’azienda. Manifestando il più grande rispetto per la necessità di garantire una informazione tempestiva a favore della pubblica opinione, si ribadisce la disponibilità della dirigenza aziendale a fornire ogni eventuale informazione richiesta”.