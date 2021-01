Nel 2022 il Duomo compie 800 anni, Mancini: “non perdiamo l’occasione”

Su impulso della Diocesi sono iniziati una serie di interventi di restauro e di miglioramento del Duomo come il pregevole impianto di illuminazione del tiburio

COSENZA – L’impegno della diocesi è encomiabile ma il Comune di Cosenza non hanno colto appieno l’importanza della ricorrenza. A dirlo è Giacomo Mancini, già parlamentare socialista: “Tra un anno il Duomo di Cosenza compirà 800 anni. Era il 30 gennaio 1222 quando la Cattedrale di Santa Maria Assunta, ricostruita sulle macerie di una chiesa più antica andata quasi completamente distrutta dal terremoto del 1184, fu consacrata alla presenza dell’Imperatore Federico II di Svevia che, in quell’occasione, fece dono alla città della Stauroteca”.

“La diocesi sta predisponendo un calendario di iniziative di carattere culturale e in Italia e nel mondo, si utilizzano questi tipi di celebrazioni, per dare lustro e notorietà alla propria città nel mondo, per conquistare flussi turistici, per attrarre investimenti, per bonificare (o comunque migliorare) interi quartieri, per creare nuove economie e nuove occasioni di sviluppo. In un mondo globalizzato – prosegue Mancini – si affermano le città e le comunità che meglio sanno farsi conoscere e visitare per i patrimoni di cui dispongono”.

“La nostra storia è unica”

“Per quanto ne so – osserva Mancini – Comune di Cosenza e Regione Calabria non hanno colto appieno l’importanza della ricorrenza degli 800 anni del Duomo. In genere occorre muoversi con anni di anticipo. Purtuttavia siamo ancora in tempo per non perdere completamente l’occasione. La nostra storia è unica. Utililizziamola al meglio – conclude Mancini – per far accendere la luce su Cosenza. Per attrarre visitatori e capitali. Per creare lavoro e sviluppo. Per essere guida. Cosenza lo merita.