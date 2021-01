Commercianti di Piazza Bilotti “una follia la doppia corsia, tornare al senso unico”

Incontro al Comune di Cosenza e in particolare nella commissione controllo e garanzia presieduta dal consigliere Morcavallo. Gli esercenti di piazza Bilotti chiedono che si ritorni subito al senso unico di marcia, spingono per la riapertura della piazza e lo stop al pagamento della tassa sui rifiuti

COSENZA – La richiesta ha avuto una sua prima discussione questa mattina in commissione controllo e garanzia a Palazzo dei Bruzi, presieduta dal consigliere Enrico Morcavallo. Nella prossima settimana ci sarà un nuovo appuntamento per capire la fattibilità, dopo aver sentito anche il parere della Polizia Municipale. Se ci saranno tutte le condizioni, allora la proposta sarà portata nel prossimo consiglio comunale per essere poi approvata.

È la speranza degli esercenti di Piazza Bilotti, messi in ginocchio non solo dalla crisi dovuta alla pandemia e dalla chiusura della Piazza dopo il decreto di sequestro. Chiedono con forza al Comune di Cosenza di rivedere un piano della viabilità che li penalizza per il doppio senso di circolazione attualmente in vigore sul lato ovest, dall’incrocio di Via Pompilio a quello con via Simonetta. Per gli esercenti era sperimentale e non ha dato nessun risultato anzi, ha penalizzato e continua a penalizzare tutte le attività ed è poco sicuro. Per questo bisogna tornare al senso unico di marcia non solo per permettere anche a chi è interessato a fare acquisti di poter effettuare una breve sosta, ma principalmente per una questione di sicurezza dei pedoni. Bocciata invece la possibilità di istituire un’isola pedonale allargata come aveva proposto la consigliera Apicella in subordine al ritorno al senso unico. Inoltre, nonostante il parere favorevole della procura, ancora la Piazza non è stata riaperta e questo continua a penalizzare in maniera drammatica le loro attività. Chiedono anche di sospendere il pagamento dei tributi, in particolare quello relativo alla tassa sui rifiuti.

FOTO – VIDEO F. Greco

“Come ha spiegato bene anche il presidente della commissione Mocavallo che ha deciso di ascoltarci, questa situazione del doppio senso era una sperimentazione – spiega Rovito Palma, esercente di Piazza Bilotti “e i risultati li abbiamo visti tutti. Questa follia della doppia corsia non ha modo di esistere, a cominciare dall’incolumità dei pedoni che è la prima cosa. Se una persona cammina sul marciapiede dove si trovano le nostre attività e poi esce per attraversare, è tenuto a guardare a sinistra per vedere se arrivano macchine e non a destra”. “a tutto questo si aggiunge la situazione delle nostre attività che stanno morendo, basta farci un giro e la realtà è sotto gli occhi di tutti. Stiamo vedendo morire la città soprattutto in quella zona. Prima dei lavori nella pizza avevamo perdite anche del 60/65% del fatturato. Poi, dopo i lavori e quando la corsia era unica, pian piano ci stavamo riprendendo, ora invece è un disastro. La nostra speranza è che ci ascoltino e si torni al senso unico”.