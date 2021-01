Disagi per il maltempo, evacuata palazzina a Carolei

Si segnalano disagi causati dalle avverse condizioni meteo anche nella zona dell’Alto Tirreno Cosentino, nella giornata di ieri e questa notte

COSENZA – Sono stati oltre una cinquantina gli interventi che hanno impegnato i vigili del fuoco per verifiche infiltrazioni acqua, allagamenti e piccoli smottamenti. Alle ore 2:20 circa, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nel comune di Carolei per una frana sulla Strada statale 278 (km 3+400) in prossimità del centro abitato di località Vadue.

La strada è rimasta bloccata per diverse ore in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto, anche il sindaco e volontari della Protezione civile. In via precauzionale è stata evacuata l’abitazione situata a monte della frana, in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali approfondite. Stamattina sono in corso i lavori per mettere in sicurezza l’area e si transita a senso unico alternato.

Foto e video di Francesco Greco