Cosenza, verso il dissequestro di Piazza Bilotti. Arriva il parere favorevole della Procura

La notizia del parere favorevole al dissequestro è stata accolta con soddisfazione dal Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto che in diverse occasioni aveva sollecitato la procura alla restituzione della piazza ai cittadini che negli ultimi mesi era abbandonata al degrado e alla sporcizia tanto “sono davvero felice per la comunicazione appena ricevuta con la quale il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro ha espresso parere favorevole riguardo all’istanza di dissequestro di Piazza Bilotti” ha commentato il primo cittadino che evidenzia come “ad esclusione delle aree museali per le quali sono in corso ulteriori e più approfondite indagini sulle travi metalliche,; ci saranno soltanto delle limitazioni precauzionali assolutamente temporanee,, che riguardano il(misure peraltro già in vigore per via dell’emergenza sanitaria in atto). Tutte le funzioni della piazza e dei piani interrati, ad eccezione del museo, potranno essere già riattivate.