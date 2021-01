Teatro Rendano, i chiarimenti dell’Associazione Culturale Nova in replica alla Succurro

Dopo la nota dell’assessore al Teatro Rosaria Succurro, che aveva criticato e posto diversi dubbi sulla petizione lanciata per evitare la chiusura del Rendano, arriva la replica dell’Associazione culturale Nova che parla di espressioni infelici e strumentalizzazione politica, che non ha nulla a che fare con l’associazione e l’allarme lanciato.

.

COSENZA – Nella giornata del 19 gennaio 2020 l’Associazione Culturale Nova ed un suo componente, sono stati oggetto di invettive assolutamente ingiustificabili ed a tratti incomprensibili. Vogliamo chiarire alcuni aspetti della vicenda con l’augurio, fervido, di non vedere ancora una volta male interpretate o – peggio – strumentalizzate le nostre parole. Il 15 gennaio u.s. l’Associazione Culturale Nova ha lanciato, attraverso la piattaforma change.org, una petizione intitolata “Salviamo il Teatro Rendano”.

Chiariamo, con vigore, come tale iniziativa non sia figlia di un unico componente di Nova o che Nova non sia strumento nelle mani di un singolo. Al contrario, la nostra realtà – composta da persone di diversa età, diverse competenze, diversi punti di vista, diversa provenienza (vantiamo iscritti nelle Marche, in Veneto, nel Lazio, in Lombardia ed all’estero oltre che in Calabria) – ha fortemente voluto lanciare un grido d’allarme alle istituzioni.

A seguito della condivisione cittadina di questa iniziativa (la petizione ha oggi abbondantemente superato le 3000 sottoscrizioni), alcuni esponenti politici hanno scelto di condividerne l’oggetto e divenirne ulteriori promotori.

Questo, doveroso sottolinearlo, solo dopo che Nova aveva già lanciato la petizione. Vista la natura apartitica di Nova, nella giornata del 18 gennaio, Nova ha emanato un Comunicato in merito di cui vi invitiamo a prendere visione, ciò proprio al fine di non voler rimanere invischiati in un qualsivoglia battage politico (LEGGI).

Nonostante questo, ieri abbiamo dovuto leggere espressioni infelici e, ci sia concesso, anche grandemente immeritate, nei confronti del nostro collettivo e di un singolo in particolare. Nova è una realtà sì estremamente recente (nascendo nel luglio 2020 e aprendo le iscrizioni solo nell’ottobre dello stesso anno) che conta ad oggi già quasi 30 iscritti (in rapido aumento) e che non ha interesse alcuno ad avere radici in nessun contesto cittadino perché non si pone il limite di un confine. D’altronde, riteniamo che per portare avanti una causa come quella culturale non vi sia necessità di essere radicati su un territorio specifico. Nova nasce da un’idea e un sogno: migliorare il contesto sociale attraverso il confronto e la cultura in un clima apertamente democratico e inclusivo.

I cittadini bruzi, i calabresi e gli italiani tutti, così come le istituzioni, conoscono l’importanza di un Teatro come l’Alfonso Rendano per un contesto culturale e cittadino e per questo la società civile ha accolto la petizione con grande interesse. Era già cosa nota che il Teatro Rendano avesse perso nel 2018 il titolo di Teatro di Tradizione e che dalla stessa data non venga programmata una stagione lirica, pur essendo lieti del fatto che volenterosi privati abbiano contribuito saltuariamente con spettacoli. Ecco perché è apparso superfluo mettere sul banco degli imputati l’emergenza sanitaria stante il fatto, si ribadisce, che il problema sussiste da oramai tre anni.

Quanto al D.M. che prorogherà i termini e le modalità per poter accedere ai fondi Fus, della sua eventualità ce ne dichiariamo assolutamente entusiasti seppur non se ne trovi traccia (s.e. o o.) sul sito del Ministero di riferimento.

In verità, siamo però felici di aver suscitato tanto clamore per due ragioni specifiche: in primis, aver riscontrato un livello di interesse estremamente alto in merito ad una questione che erroneamente la politica spesso ritiene di nicchia e, in secondo luogo, aver raggiunto il nostro vero scopo che non è, come qualcuno potrebbe ritenere, fare politica spiccia o partecipare a diatribe elettorali ma, al contrario, puntare i riflettori su un problema che interessa una comunità estremamente ampia e, innegabilmente, anche giovanile. Siamo profondamente rammaricati perché ci troviamo di fronte ad un’occasione persa: invece di aprire un canale comunicazionale con un’associazione culturale composta anche da tanti giovani siamo stati impropriamente associati a presunti coinvolgimenti politico-elettorali a cui rimaniamo assolutamente estranei.

Questo ci addolora molto perché rende palese la grande distanza tra politica e giovani. A conclusione, però, riteniamo doveroso sottolineare come il componente di Nova ingiustamente colpito da invettive è soggetto diverso da colei che ha avuto un confronto con il noto regista italiano autore di un video sulla Calabria e che la nostra Martina non nutre interesse alcuno nel battage elettorale. Trattandosi di un banale caso di omonimia, sarebbe stato più opportuno verificare meglio l’identità onde evitare inesattezze. Soprattutto, però, riteniamo che aver compiuto “buoni studi” non possa e non debba esser considerata una colpa, al contrario. Nova ritiene che l’istruzione, competenza, il confronto siano gli strumenti necessari ed imprescindibili per il miglioramento e lo sviluppo sociale. Con l’augurio che in futuro si possano instaurare confronti sereni e aperti con qualsiasi esponente/partito/movimento politico e non che intendano porre in essere politiche finalizzate al miglioramento dell’ambiente sociale e culturale cosentino, regionale e nazionale, siamo certi di aver fugato ogni dubbio sulle nostre intenzioni, sulla nostra natura e sull’identità dei nostri componenti. Siamo certi che, d’ora in avanti, l’attenzione si focalizzerà esclusivamente sulla questione identitaria, storica e culturale del Teatro Rendano.

Il Direttivo ed il Team Nova