Quattro spinelli e stupefacente in casa, condannato per spaccio. La cassazione annulla con rinvio

La corte di cassazione ha dato ragione alla difesa ed ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla corte d’appello di Catanzaro che aveva condannato ad un anno di reclusione un cosentino che nel 2015 fu fermato durante un controllo con quattro spinelli mentre nella successiva perquisizione domiciliari fu rivenuto dello stupefacente. Per l’accusa era detenzione ai fini di spaccio, per la difesa uso personale

.

COSENZA – Una vicenda giudiziaria lunga 5 anni quella di un trentenne cosentino (all’epoca dei fatti era uno studente universitario) che non ha ancor visto la conclusione, visto che la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna ad 1 anno di reclusione inflitta dal tribunale d’Appello di Catanzaro dopo che la procura di Cosenza si era opposta alla sentenza di primo grado che aveva invece assolto per non aver commesso il fatto E.P., dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

I fatti risalgono al novembre del 2015 quando il giovane, all’epoca studente all’Unical, venne fermato per un controllo dalla Guardia di Finanza mentre camminava a piedi nei pressi Quattromiglia, in Rende. Il giovane venne trovato con quattro spinelli all’interno del pacchetto di sigarette. I finanzieri decisero di estendere la perquisizione presso l’abitazione nella quale viveva in fitto. All’interno della stanza furono rivenuti in totale circa 700 grammi di marjuana, circa 185 di hashish oltre a banconote per un ammontare di 750 euro. Per i militari i soldi (ma anche lo stupefacente) era proventi dell’attività di detenzione e spaccio e finì in Tribunale. Nel 2018 il giovane difeso dall’avvocato Ugo Le Donne, affrontò il processo dinanzi al giudice monocratico di Cosenza e venne assolto. La difesa dimostrò come il giovane avesse entrate di natura economiche tali da potersi permettere l’acquisto dello stupefacente per uso personale.

Sentenza alla quale si appellò la Procura di Cosenza e che venne ribaltata nel 2020 in appello dove arrivò la condanna ad un anno di reclusione. L’avvocato Ugo Ledonne ha eccepito la nullità della sentenza emessa dalla corte di appello di Catanzaro per una serie di ragioni tra cui: non avere provveduto alla riescussione dei testi sentiti in primo grado, pur avendo valutato diversamente dal giudice di prime cure le loro dichiarazioni; il non aver fornito una c.d. “motivazione rafforzata” con cui spiegava le ragioni per cui la sentenza di primo grado doveva essere riformata. La Corte di Cassazione, sulla base di queste argomentazioni, ha annullato la sentenza di condanna trasmettendo gli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per un nuovo esame del caso.