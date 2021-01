Il teatro Rendano di Cosenza rischia la chiusura. Partita una petizione per salvarlo

A pochi giorni dal suo avvio, ha già raccolto più di 2300 firme la petizione online per salvare il Teatro Rendano dalla chiusura. L’appello, lanciato su Change.org, è rivolto al Comune di Cosenza, alla Regione Calabria e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

COSENZA – “Il Rendano, la nostra cultura, la nostra identità sono in serio pericolo“, si legge nel testo della campagna online per evitare che lo storico teatro Bruzio chiuda i battenti. “A partire dal 31 gennaio il teatro di Tradizione Alfonso Rendano rischia di diventare definitivamente un reperto archeologico”, spiega la sua autrice Martina Vetere: “se entro quella scadenza la nostra amministrazione non procederà a inoltrare la domanda al MIBACT per ricevere i fondi necessari (contributi FUS), non soltanto non potremo avere una stagione lirica per i prossimi tre anni, ma rinunceremo volontariamente al titolo di teatro di tradizione. Mentre altrove, come a Catanzaro, l’amministrazione si adopera per pregiare la città di nuovi successi, noi, nell’inerzia e nell’indifferenza generale, ci adoperiamo per l’ennesima sconfitta”, prosegue l’accorato appello. “Siamo senza direttore artistico, la stagione di prosa sopravvive a intermittenza affidata alle mani di privati. Siamo senza quella stagione lirica che fino a qualche anno fa era il fiore all’occhiello non soltanto della regione, ma di tutto il sud Italia.”

Per questo, la promotrice dell’iniziativa invita a firmare e condividere la petizione pubblicata sul web. “Rivogliamo il Rendano, salviamo la NOSTRA identità, salviamo la nostra storia, ma soprattutto, salviamo il nostro futuro. Insieme”, conclude.

LINK PER FIRMARE LA PETIZIONE: Change.org/SalviamoIlRendano