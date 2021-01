Elezioni provinciali, respinto il ricorso. Si vota il 7 febbraio

Il ricorso per sospendere le elezioni del presidente della Provincia di Cosenza era stato depositato al Tar di Catanzaro da Rosaria Succurro, Noemi Guzzo, Salvatore Cocchiero e di Fabio Falcone

COSENZA – Avevano presentato ricorso al Tar il sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, i consiglieri Noemi Guzzo, Salvatore Cocchiero e Fabio Falcone, affidandosi all’avvocato Enrico Morcavallo, per chiedere di annullare le elezioni alla carica di presidente della Provincia, indette per il 7 febbraio dal presidente uscente Franco Iacucci, perchè ritenute illegittime per la mancata considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica.

Secondo il tribunale amministrativo regionale, “considerato che non ci sono i presupposti per ritenere che i rischi della pandemia si attenueranno tra il 7 febbraio e il 31 marzo; che il provvedimento di convocazione dei comizi elettorali ha previsto che la consultazione avverrà in applicazione delle misure anti-covid; in ragione di ciò respinge l’istanza”.

Intanto, entro oggi alle 12 scadono i termini per la presentazione delle candidature. Servono poco meno di 300 firme per partecipare alla competizione elettorale: Franco Iacucci ha già presentato la propria candidatura forte di 708 firme. Iacucci, esponente del Pd, concorrerà alla testa di una coalizione di centrosinistra.