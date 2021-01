Torna a nevicare nel cosentino sopra i 300 metri. Fiocchi bianchi anche a Cosenza

Neve a quote basse dal tardo pomeriggio e fiocchi bianchi tornati a cadere in serata anche su Cosenza e Rende. Migliora nella notte, mentre da domani il gelo russo inizierà lascerà spazio a temperature più miti

.

COSENZA – Ad un sabato notte gelido, con temperature abbondamene sotto zero nelle zone interne, addirittura glaciali in Sila con il termometro ben oltre i -12 gradi, la giornata di domenica si sta concludendo con nuove nevicate nel cosentino a quote molto basse. Come preannunciato ieri (QUI LE PREVISIONI) una nuova blanda perturbazione, in transito veloce sul Tirreno verso Est, sta portano precipitazioni sparse che, dal tardo pomeriggio, sono diventate nuovamente nevose a partite dai 400 metri. E nella Valle del Crati i fiocchi bianchi sono tornati a cadere in serata su Cosenza e Rende, anche se non in modo intenso come avvenuto venerdì. Per quando riguarda invece le zone montuose, al momento non si registrano particolari disagi sulla Statale 107, sia sulla pedemontana costiera ma anche in Sila, con i mezzi spazzaneve dell’Anas già al lavoro. Il tempo dovrebbe migliorare già nella tarda serata/notte e le precipitazioni cesseranno sui versanti Tirrenici e le zone interne. Questa parentesi fredda e nevosa, lascerà spazio ad un deciso cambiamento da martedì, quando assisteremo ad una progressiva rimonta dell’anticiclone da ovest e le temperature torneranno a risalire.