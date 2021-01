Calabria al gelo, in Sila temperature di -9. E domani è attesa altra neve a quote basse

Migliorano le condizioni meteo in attesa di un nuovo rapido peggioramento atteso per domani pomeriggio con ulteriori spruzzate di neve a quote molto basse. Nelle prossime ore ulteriore diminuzione delle temperature

.

COSENZA – L’ondata di freddo proveniente dalla Russia continua a far sentire i suoi effetti sulla Calabria. Ieri la neve ha ricoperto di diversi centimetri la città di Cosenza e gran parte dei comuni della Valle del Crati e della Presila, con i fiocchi caduti in modo copioso sopra i 500 metri soprattutto nell’area della catena costiera, provocando anche diversi disagi alla circolazione stradale sulla Statale 107 rimasta bloccata per alcune ore a San Fili e nella serata anche nei pressi dello svincolo per l’Università quando la nevicata si è fatta copiosa. Questa mattina la situazione è tornata sotto controllo, anche perchè le condizioni meteo sono sensibilmente migliorate. Ma se da un lato non nevica più e il sole fa capolino tra le nuvole, dall’altro bisogna fare i conti con l‘aria gelida che continua ad affluire da est.

Le temperature sono viste in ulteriore calo e la colonnina di mercurio scenderà anche di 15°C rispetto ai giorni scorsi. In più nelle prossime ore è atteso anche un deciso aumento della ventilazione nordorientale che acuirà la sensazione di freddo. Oggi e domani saranno giornate di ghiaccio, soprattutto in montagna. In Sila la colonnina di mercurio è di diversi gradi sottozero (-9 questa mattina a Monte Scuro, -4 a Camigliatello), così anche sul Pollino. Ancora per domani mattina il tempo si manterrà soleggiato ma freddo, prima di un nuovo peggioramento atteso dal pomeriggio per una blanda perturbazione che transiterà nuovamente dal Tirreno e porterà ulteriori nevicate fino a quote molto basse, se non in pianura. Si tratterà di un peggioramento assai rapido che si concluderà già tra la notte e la mattinata di lunedì, quando pian piano le temperature inizieranno a risalire per l’arrivo di aria più mite da ovest sotto la spinta dell’anticiclone.