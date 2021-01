Neve, scuole chiuse domani a Cosenza

Lo annuncia il sindaco Mario Occhiuto. Intanto i mezzi spazzaneve sono a lavoro per liberare gli accessi dell’Ospedale, le frazioni di Donnici, Sant’Ippolito, Borgo Partenope e le strade di collegamento

COSENZA – Domani scuole chiuse a Cosenza a causa del maltempo e dei disagi che sta procurando la neve in queste ore in città. “Cosenza sotto la neve dal pomeriggio, più fascinosa e più bella – scrive il sindaco Mario Occhiuto dalla sua pagina facebook – Ma i nostri tecnici e i nostri operatori sono al lavoro dalle 17 per mitigare i possibili disagi e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi cittadini. Domani scuole chiuse”.

E intanto i mezzi spalaneve e sale sono a lavoro per liberare gli accessi dell’Ospedale e delle zone collinari sulle frazioni di Donnici, Sant’Ippolito, Borgo Partenope e le strade di collegamento.

“Si è provveduto ad effettuare le manovre presso i serbatoi idrici che servono la Città di Cosenza – precisa il sindaco – al fine di garantire il servizio idrico all’intera popolazione. Nessuna emergenza di rilievo in centro, ma le periferie sono abbastanza interessate. Domani il tempo previsto è buono, ma ci potrebbero essere difficoltà per i mezzi di trasporto e la viabilità. I mezzi spazzaneve – conclude – continueranno a lavorare anche durante la notte“.