Servizio civile: Info day promosso dal CSV Cosenza, 270 posti disponibili

Saranno sei gli incontri online per aiutare i ragazzi a fare la scelta giusta. Domani e martedì la presentazione del programma di servizio civile “Generatività sociale”

COSENZA – Si terranno domani, lunedì 18, e martedì 19 gennaio gli info day online organizzati dal CSV Cosenza per presentare il programma di servizio civile “Generatività sociale”. Sono 270 i posti disponibili nella provincia per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile nell’ambito del programma che comprende sei progetti con 61 enti di accoglienza e 77 sedi. 77 posti saranno riservati a giovani con bassa scolarizzazione. La finalità è quella di inserire i ragazzi con minori opportunità in un percorso di inclusione e aprirgli le porte del mondo del lavoro. Il bando scade il prossimo 8 febbraio.

Durante gli incontri gli esperti del CSV risponderanno a tutte le domande dei ragazzi e li orienteranno nella scelta del progetto più consono alle proprie attitudini, oltre a fornirgli indicazioni utili per la presentazione della domanda. Gli incontri, in programma il 18 gennaio alle 16 e il 19 gennaio alle 10 sono previsti su piattaforma GoToWebinar ed è possibile iscriversi tramite i moduli presenti sul sito del CSV Cosenza.

Favorire l’inclusione sociale di persone e famiglie in povertà, supportare lo scambio intergenerazionale, accompagnare le persone con disabilità in un percorso di autonomia, umanizzare gli ambienti ospedalieri, facilitare la partecipazione dei ragazzi alla vita culturale del territorio di appartenenza e promuovere l’educazione ambientale. Sono i temi dei sei progetti in cui i giovani potranno spendere un anno della propria vita, acquisendo competenze e vivendo un’esperienza di valore.

I singoli progetti saranno presentati durante altri quattro incontri online che si terranno mercoledì 20 gennaio alle 10 (progetti Askeplion e Gol 2030) e alle 16 (progetto Rete Solidale) e giovedì 21 gennaio alle 10 (progetti Cittadini del mondo e Generazione di fenomeni) e alle 16 (progetto Quasi amici). Agli incontri saranno presenti i referenti degli enti di accoglienza che illustreranno le proprie attività nei progetti. Sarà possibile seguire le dirette live di questi ultimi quattro incontri su Facebook, YouTube e sul sito del CSV.