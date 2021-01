Welfare: ritardi nella gestione dei fondi, Bianca Rende convoca la commissione

La consigliera comunale Bianca Rende interviene in merito al ritardo nella gestione del Fondo per le non autosufficienze da parte dell’ASP

COSENZA – Avendo appreso di un notevole ritardo nella gestione del Fondo per le non autosufficienze (ancora riferibile all’annualità 2016!) da parte dell’ASP, cui la Regione ha trasmesso le risorse da destinare a pertinenti soggetti gravissimi di tutta la Provincia di Cosenza, chiedo la convocazione urgente in commissione consiliare Welfare, del Direttore UOC Servizi sociali e del Referente Sanitario dell’Asp di Cosenza, al fine di conoscere lo stato delle procedure selettive pendenti presso le competenti commissioni di valutazione. È quanto fa sapere la consigliera del comune di Cosenza, Bianca Rende.

“A fronte di un bando approvato nel mese di luglio 2020, – è scritto nella nota diffusa dalla consigliera – con scadenza alla fine dell’agosto successivo, è assai anomalo che ad oggi non esista ancora alcuna graduatoria di merito. Situazione, questa, che desta preoccupazione, perché riguarda e finisce per compromettere il diritto all’assistenza di soggetti – quelli cui è destinato il Fondo – particolarmente deboli e in situazioni sanitarie gravissime, come SLA, SMA o altre gravi malattie, che li costringono ad un’assistenza h 24. Destinatari che confidano nel Fondo in questione anche per un sollievo alle loro famiglie, gravate da un assistenza sempre complessa e onerosa, ulteriormente complicata dall’attuale fase pandemica. Mi auguro che la trattazione della vicenda in commissione, possa offrire lo stimolo necessario per la rapida conclusione delle procedure valutative e contribuire allo sblocco di risorse la cui erogazione dovrebbe essere immediata e non finire nelle lungaggini della nostra burocrazia”.