Cosenza, consegnato all’Asp un ambulatorio mobile

Il mezzo è stato consegnato gratuitamente all’Asp dalla Confraternita di Misericordia Cosenza

COSENZA – La caratteristica principale di questo ambulatorio mobile è essere a tutti gli effetti un’intera struttura sanitaria. In particolare, questo mezzo motorizzato, giunto ieri in tarda serata, è dotato di quattro ambienti separati, ognuno con ingresso autonomo, che possono essere utilizzati per interventi sanitari medico-infermieristico. L’ambulatorio mobile, che si trova all’interno dell’area dell’Usca di via degli Stadi, sarà impiegato per la somministrazione di vaccini.

Si tratta di uno strumento prezioso, che sarà ancora più utile nella seconda parte della campagna vaccinale, quando bisognerà raggiungere fasce di popolazione geograficamente svantaggiate. La possibilità di spostamento dell’ambulatorio mobile permetterà agli operatori sanitari di lavorare ogni giorno in aree diverse, anche all’interno della stessa area provinciale.