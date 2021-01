Cosenza, positivo al Covid 19 il sindaco Mario Occhiuto

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto è risultato positivo al tampone rinofaringeo per il Covid 19 e si trova in isolamento domiciliare

COSENZA – Si trova in isolamento domiciliare nella sua abitazione a Cosenza dove osserverà il periodo di quarantena il sindaco Mario Occhiuto, risultato positivo al Covid 19 a seguito del test rino faringeo. Secondo quanto comunicato dallo stesso primo cittadino sarebbe lievemente sintomatico ed ora si trova in isolamento nella sua abitazione dove osserverà la quarantena. Le sue condizioni al momento non destano preoccupazione e lui stesso ha riferito di sentirsi discretamente bene e di essere seguito dal proprio medico curante. Nelle prossime ore saranno sottoposti al tampone anche i contatti del sindaco.