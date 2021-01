Appuntamento a Giugno 2021 a Trieste per l’edizione 2021 dove l’Ente presenterà due interventi per l’economia del territorio all’internet governance forum

COSENZA – Dopo aver ospitato con enorme successo la versione italiana di IGF (internet governance forum) ad ottobre 2020 – la piattaforma di dibattito multi-stakeholder sui temi e le priorità Internet Governance condotta in conformità ai principi internazionali indicati dalle Nazioni Unite – la Camera di Commercio di Cosenza si appresta a partecipare alla sessione europea del forum (EURODIG 2021).

Cosenza, la camera di commercio unica italiana a partecipare all’EURODIG

Si è da poco conclusa, infatti, la call of proposal, la possibilità per tutti gli stakeholder di inviare una proposta di argomento da discutere all’interno dell’edizione 2021 di Eurodig. La Camera di Commercio di Cosenza, unica camera di commercio italiana ad aver partecipato, ha proposto due interventi di assoluto interesse per l’economia del territorio e per il forum. Infatti, l’Ente cosentino discuterà insieme ad altri portatori di interesse europei la necessità di innovare, attraverso gli strumenti digitali, la pubblica amministrazione, affinché questa sia capace di diffondere e supportare il processo di digitalizzazione anche dei suoi utenti e, nel caso specifico, delle imprese. All’interno della sessione dedicata, la Camera di Commercio di Cosenza discuterà inoltre della fondamentale esigenza per gli enti e per le imprese di raccogliere la sfida della costruzione post-covid di un nuovo modello economicamente e socialmente più sostenibile anche attraverso l’utilizzo di tecnologie abilitanti.

Algieri: “le nostre imprese sono protagoniste”

Il presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri esprime soddisfazione per la partecipazione dell’Ente ad Eurodig 2021 – “Dopo i risultati da record registrati da IGF Italia 2020 non potevamo esimerci dalla partecipazione all’edizione europea dell’Internet Governance Forum. L’Ente camerale ha profondamente a cuore il tema della digitalizzazione e vede nel futuro del territorio e delle imprese le potenzialità economiche e di sostenibilità connesse all’utilizzo di internet. Le nostre imprese sono diventate le protagoniste del forum italiano; le loro istanze ed il loro peso quali stakeholder qualificati devono essere concretamente rappresentati anche all’interno della discussione europea sulla governance di internet”.

Appuntamento dunque a Giugno 2021 a Trieste per l’edizione 2021 di Eurodig dal titolo “Next Generation Internet” nella speranza di poter seguire i lavori oltre che sulle piattaforme web anche in presenza.