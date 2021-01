Cosenza, in arrivo bus elettrici e completamento del parco del Benessere

A darne notizia è il primo cittadino Mario Occhiuto che ha annunciato a breve la ripresa dei lavori per il completamento del parco

COSENZA – Riprenderanno nei prossimi giorni i lavori per completare le opere accessorie del Parco del Benessere,che interessano altre parti di verde pubblico, le piste ciclabili, gli arredi urbani e i campi da gioco previsti (basket, beach volley, padel tennis, calcio a cinque, skate park). A darne notizia è il sindaco della città dei Bruzi, Mario Occhiuto, con un post sulla propria pagina Facebook.

“Nelle prossime settimane – è scritto nel post – riprenderemo i lavori per il completamento del Parco del Benessere. La regione infine ci fornirà i pullman elettrici. In tutto il mondo adesso si stanno immaginando scenari futuri, per la fase post covid, simili a quelli che noi abbiamo già avviato a Cosenza. Le città del futuro devono poter incrementare sempre di più gli spazi liberi, i campi di strada, i giardini tematici, devono contenere vere e proprie “linee verdi” dove sia possibile camminare a piedi, o in bici, percorrendo anche lunghi tratti all’interno di reti ecologiche al riparo dai gas di scarico delle auto, utilizzando per gli spostamenti un po’ più lunghi i mezzi di trasporto pubblico elettrici. Devono essere città più belle in modo che le persone possano viverle e attraversarle più volentieri a piedi e perché la bellezza crea ricchezza e maggiori opportunità di lavoro e di occupazione”.

“In ogni città, il verde – prosegue il messaggio ai cittadini – deve essere un elemento strutturale e non più elemento di risulta o di semplice decoro urbano. Il verde, nella concezione ottocentesca e novecentesca, era un elemento progettato ma confinato. La città contemporanea deve ritornare a contemplare il verde come elemento strutturale, ma non più come spazio ristretto e recintato in alcuni ambiti magari anche periferici, estendendo le funzioni a quelle ormai necessarie di riconnessione urbana per conseguire obiettivi di benessere fisico, ricreativo, sociale dei cittadini”.

Foto Francesco Greco