Cosenza, Franz Caruso candidato: “il mio progetto aperto a tutte le forze politiche”

Franz Caruso parla di un progetto che guarda al futuro “Cosenza 2050”, ma da realizzare con il sostegno di chiunque condivida la sua visione

COSENZA – Il nome di Franz Caruso candidato alle prossime amministrative di Cosenza è una certezza. Forse, in discussione c’è il con chi, ma lui concorrerà alla carica di primo cittadino. A fugare ogni dubbio è lo stesso avvocato penalista, che precisa: “sono un uomo di partito, difendo la politica e contrasto il populismo, la mala politica e la demagogia. Essendo un riformista il mio progetto è rivolto a tutte le forze sane della città, che siano esse di destra o di sinistra. Sono un uomo di centrosinistra, ma credo che oggi la città abbia bisogno di andare oltre i confini delle coalizioni e aprirsi ad un contributo diffuso e generalizzato”.

Franz Caruso parla di un progetto che guarda al futuro “Cosenza 2050”, ma da realizzare con il sostegno di chiunque condivida la sua visione. “Ho chiesto e mi confronto con tutti. Ci sono della affinità – ha spiegato Caruso – con alcune parti politiche, e mi riferisco al Pd e al centrosinistra, ma non escludo dialogo e condivisione con esponenti anche del centrodestra. Bisogna pacificare questa città e ricondurre ad unità tutte le spinte positive per recuperare del terreno che si è perso sia dal punto di vista culturale che finanziario-economico. Non sono candidato per dare responsabilità a chi ha creato il dissesto, ma per prendere il buono e sviluppare ulteriormente la città”.

Per ora, a sostenere fortemente la candidatura di Franz Caruso c’è una quadra composta da tanti giovani e rappresentanti della società civile. “Si uniscono esperienze positive – ha poi aggiunto Caruso – e tante energie ed esigenze di rinnovamento, che insieme rappresentano il futuro della città”.

ASCOLTA l’intervista



Il progetto politico parte da tre pilastri fondamentali: legalità, trasparenza e solidarietà. “In una città europea, come Cosenza vuole essere, – ha concluso il penalista – non basta la movida, c’è bisogno di maggiori servizi e di colmare le sacche di povertà. Ottomila persone non in grado di comprare il pane, 2666 famiglie in situazione di estrema indigenza e zone degradate che bisogna recuperare”. Non resta che attendere gli altri nomi papabili a sedere sullo scranno più alto della città dei Bruzi e le decisioni dei partiti: manovre che generalmente si fanno a Roma e poi imposte ai cosentini.