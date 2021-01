Agli studenti del Fermi di Cosenza il premio “Miglior progetto ad impatto sociale”

Gli studenti degli istituti scolastici cosentini ancora una volta si sono distinti nel concorso nazionale “Latuaideadimpresa” promosso da Confindustria

COSENZA – L’idea imprenditoriale “Innovation is the future”, presentata dagli studenti della classe V H (a.s. 2019/2020) del Liceo Scientifico “Fermi” di Cosenza è risultata vincitrice a livello nazionale del “Premio Speciale Sistemi Formativi Confindustria per il miglior progetto ad impatto sociale”. A comunicarlo, il presidente e l’amministratore delegato di SFC, Luigi Serra e Paola Previdi, nel corso dell’evento di premiazione dei partecipanti dell’edizione 2019/20 del concorso nazionale Latuaideadimpresa, trasmesso sulla piattaforma https://www.festivaldeigiovani.it/

Latuaideadimpresa® è una gara di idee imprenditoriali rivolta agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie di II grado, valida anche come percorso di alternanza scuola-lavoro. Si tratta di un’esperienza che aiuta gli studenti ad acquisire competenze d’impresa ed a sviluppare una serie di soft skill, sempre più utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, grazie ad un efficace e reale avvicinamento al mondo dell’economia. Ideato e sviluppato da NoiSiamoFuturo, promosso da Sistemi Formativi Confindustria e Luiss e patrocinato da Confindustria e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il business game latuaideadimpresa® è coordinato in Calabria da Confindustria Cosenza grazie all’assistenza del direttore Rosario Branda e della responsabile del progetto Monica Perri.

Un plauso agli studenti vincitori ed alla scuola arriva dal presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli, secondo cui “la significativa affermazione degli studenti del “Fermi” di Cosenza, che hanno avuto la felice intuizione di puntare su un tema innovativo quanto poco facile e scontato, è la prova che Confindustria Cosenza fa bene a puntare sulle idee provenienti dal mondo giovanile, continuando a stimolarne inventiva e spirito di iniziativa”.

“Continueremo su questa strada – ha aggiunto il presidente Amarelli – convinti come siamo che il nostro territorio ha necessità di far emergere e valorizzare le migliori risorse presenti, spesso poco visibili e tangibili, indispensabili al necessario salto di qualità che segna il percorso verso lo sviluppo e la crescita economica e sociale”. L’edizione 2020-2021 del concorso è già partita e diversi studenti di istituti scolastici diversi sono già al lavoro. Per giugno conosceremo i nuovi vincitori.