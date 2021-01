Cosenza, raccolta rifiuti sospesa il giorno dell’Epifania

L’amministrazione comunale comunica che il giorno dell’Epifania, mercoledì 6 gennaio, il servizio di raccolta dei rifiuti verrà sospeso

COSENZA – Il Comune di Cosenza rende noto che questa sera, 5 gennaio non dovranno essere esposti il mastello marrone contenente la frazione organica e il mastello verde del vetro. Per le utenze del centro storico e dell’isola pedonale (Zona Rossa) domani, mercoledì 6 gennaio non dovranno essere esposte la frazione organica e quella del vetro. Il calendario di esposizione delle altre frazioni rimane invariato. L’Amministrazione comunale informa, inoltre, che l’isola ecologica “Vecchia Stazione” di via Cesare Baccelli rimarrà chiusa solo nella giornata del 6 gennaio.