Cosenza, incendio all’ultimo piano di un palazzo. Vigili del fuoco al lavoro

Le fiamme hanno interessato un appartamento all’ultimo piano di un palazzo in via Luigi De Franco, nei pressi della rotonda della città dei Ragazzi

COSENZA – Vigili del fuoco al lavoro questa mattina per spegnere un incendio divampato, per cause accidentali, all’ultimo piano di un palazzo situato in una traversa di via Marconi, in via Luigi De Franco che ospita anche un supermercato. Il rogo è partito dalla canna fumaria adiacente a materiale coibentato che ha preso fuoco e ha interessato parte del tetto. Sono stati i proprietari dell’appartamento ad allertare i vigili del fuoco del comando di Cosenza. Sul posto gli uomini del distaccamento di Rende che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. La porzione del tetto distrutta dalle fiamme è stata ricoperta con teloni e materiali di fortuna allo scopo di evitare ulteriori danni allo stabile a causa delle condizioni meteorologiche e fortunatamente non si registrano feriti.