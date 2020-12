Cosenza, rapinò un negozio: arrestato un 20enne cosentino. Si cerca il complice

Minacciò il cassiere e intascò la refurtiva di 900 euro contanti. La polizia è sulle tracce del complice che la sera del 4 dicembre fece il colpo insieme al 20enne

COSENZA – Si introdusse all’interno di un negozio di Cosenza minacciando il cassiere e impossessandosi di circa 900 euro in contanti. La Polizia ha arrestato N. S. di anni 20 di Cosenza, con precedenti di polizia, per il reato di rapina. L’ordinanza di custodia in carcere è stata emessa il 29 dicembre dal GIP del Tribunale Ordinario di Cosenza, a seguito della richiesta del Procuratore Mario Spagnuolo, perché ritenuto responsabile, in concorso, del reato di rapina.

Gli investigatori della Questura di Cosenza, a seguito di un’accurata attività investigativa, hanno individuato solo uno degli autori della rapina avvenuta lo scorso 4 dicembre ai danni di un esercizio commerciale a Cosenza.

La rapina la sera del 4 dicembre

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ladro, insieme al suo complice, è entrato all’interno del negozio dove ha minacciato e lasciato intendere di essere in possesso di un’arma, intimando ad un dipendente di aprire la cassa e impossessandosi di circa 900 euro in contanti, per poi darsi alla fuga.

Uno degli autori della rapina è stato individuato in pochi giorni grazie alle immagini visionate di tutti i sistemi di video sorveglianza presenti nella zona.

Il ladro si trova nel carcere di Cosenza. Sono in corso ulteriori accurate indagini per individuare il complice del 20enne.