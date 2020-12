Berlusconi a Occhiuto: “Mario ti vedo come nostro prossimo ministro”. Il video

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in collegamento video con 60 sindaci e numerosi big del partito ha parlato anche con il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto

COSENZA – “Mario ti vedo come nostro prossimo ministro“. Così Silvio Berlusconi parlando con il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto in un collegamento video del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in collegamento video con 60 sindaci e numerosi big del partito. “Forza Italia – ha precisato Berlusconi – ha fatto una delibera interna per cui nelle prossime liste la precedenza su qualunque candidato avranno i sindaci come amministratori locali, i presidenti di Regione ed eventualmente gli Assessori comunali e Regionali, quindi è una cosa assolutamente concretissima. Noi questo vogliamo – incalza il leadear di Forza Italia – e crediamo che sia il modo migliore per portare i migliori cittadini, innanzitutto, a governare il Paese. “Scusami l’interruzione – ha aggiunto rivolgendosi a Occhiuto – ma ti vedo come nostro ministro prossimamente”, ha concluso il Cavaliere.

Mario Occhiuto, in quel momento nel suo ufficio con Vittorio Sgarbi, ha ringraziato Berlusconi: “troppo buono Presidente, la ringrazio”