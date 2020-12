Cosenza, raccolta rifiuti sospesa a Capodanno. Le altre variazioni in calendario

L’Amministrazione comunale comunica i giorni in cui il servizio subirà delle variazioni in calendario, in occasione delle festività natalizie

COSENZA – L’ Amministrazione Comunale di Cosenza comunica che il giorno di Capodanno, venerdì 1° gennaio 2021, il servizio di raccolta dei rifiuti verrà sospeso. La sera di giovedì 31 dicembre, non dovrà, pertanto, essere esposto il mastello marrone contenente la frazione organica. La carta, invece, potrà essere depositata la sera di venerdì 1° gennaio per poi essere ritirata il giorno successivo.

Per le utenze del Centro Storico e dell’Isola Pedonale (Zona Rossa) il giorno di Capodanno (1° gennaio) non dovrà essere esposta la frazione organica. Resta invariata, invece, l’esposizione, per sabato 2 gennaio, della carta, dalle ore 6,00 alle ore 8,00. Il calendario di esposizione delle altre frazioni rimane invariato. L’Amministrazione comunale comunica, altresì, che l’isola ecologica “Vecchia Stazione”, in via Cesare Baccelli, rimarrà chiusa nella giornata del 1° gennaio. Sarà aperta invece, sino alle ore 16,00, nella giornata di sabato 2 gennaio e sino alle ore 12,00 di domenica 3 gennaio.