Asp Cosenza, indagine conoscitiva sugli straordinari al personale Covid

L’indagine è scaturita dall’interrogazione parlamentare del deputato Francesco Sapia (M5S) della commissione Sanità

COSENZA – La Guardia di finanza ha fatto visita ieri negli uffici dell’Asp di Cosenza di via Alimena su disposizione della Procura di Cosenza per verificare la correttezza degli emolumenti assegnati ai dipendenti che si occupano della gestione della pandemia e in particolare Igiene Pubblica, Epidemiologia e Medicina legale.

Sulla situazione degli straordinari e i dubbi relativi alle indennità aveva presentato un’interrogazione parlamentare il deputato del M5S Francesco Sapia e per questo motivo, è partita un’indagine conoscitiva. La Guardia di finanza ha acquisito i fascicoli e i documenti relativi al pagamento delle indennità aggiuntive concesse al personale dell’Asp impiegato nella lotta al Covid 19 per verificarne la correttezza. Si tratta delle somme erogate a medici, infermieri e dirigenti dell’Asp.