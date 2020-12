In Calabria +212 contagi e 5 morti. La provincia di Cosenza raggiunge le 200 vittime

Risale e leggermente il dato sui nuovi contagi in Calabria trascinato negativamente dal focolaio scoppiato a Vibo che conta 94 nuovi contagi. Continuano ad aumentare le vittime con altri 5 decessi, 4 a Cosenza che raggiunge i 200 decessi da inizio pandemia

.

COSENZA – Il focolaio scoppiato nel vibonese, con decine di positivi riscontrati nella frazione Piscopio di Vibo Valentia e nel comune di Fabrizia (entrambi dichiarati zona rossa) e scaturiti – almeno per quanto riguarda Piscopio – dalla partecipazione a celebrazioni religiose e ad un banchetto successivo ai festeggiamenti per l’uccisione di un maiale, incide sui dati del contagio da coronavirus in Calabria mentre scendono nelle altre province calabresi. Sono +212 i nuovi positivi registrati oggi in Calabria (ieri erano stati +179) a fronte di un numero in aumento di tamponi: ne sono stati processati 1.516 (ieri erano stati 805) che portano il totale dei test analizzati a 431.495. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i casi totali salgono a 22.845. L’incremento giornaliero è trascinato negativamente proprio dalla provincia di Vibo Valentia con +94 nuovi casi e da quella di Reggio Calabria +84 casi. Numeri più bassi in quella di Cosenza che registra un incremento di +13 positivi e nella provincia di Catanzaro con un incremento di +16 mentre nessun nuovo caso è stato rilevato a Crotone.

Altre 5 vittime, 4 a Cosenza. Calano le terapie intensive

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a risalire di poco il numero di persone attualmente positive al virus: sono in totale 8.701 le persone contagiate al momento, 123 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i nuovi guariti: sono 84 in più da ieri che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia 13.749. Resta invariato il dato sui decessi in Calabria che non ci fermano oramai da due mesi. Le vittime sono complessivamente a 456 con cinque morti nelle ultime 24 ore: quattro di questi a Cosenza. Resta stabile il numero di ricoveri nei reparti covid mentre diminuisce quello nelle terapia intensiva. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 274 persone in totale, 260 nei reparti di malattie infettive (+5) e 14 in terapia intensiva (-4). Infine sono 8.366 le persone in isolamento domiciliare, 61 in più rispetto a ieri. Di questi 154 sono persone residenti in altre Regioni o Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 119 .

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 4.381 (59 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 9 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 al presidio ospedaliero di Acri; 9 all’ospedale da campo; 5 in terapia intensiva, 4.288 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.538 (2.338 guariti, 200 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.446 (20 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 8 al presidio ospedaliero di Lamezia Terme; 6 all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.407 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.779 (1.700 guariti, 79 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 407 (24 in reparto; 383 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.776 (1.740 guariti, 36 deceduti). Per un ricalcolo l’Asp di Crotone ha comunicato un positivo in meno

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 444 (6 ricoverati, 438 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.061 (1034 guariti, 27 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.808 (97 in reparto; 11 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 4 in terapia intensiva; 1696 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.847 (6.734 guariti, 113 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 154 (154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti)