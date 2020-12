Nuova frana nei pressi del Mariano Santo, fango e detriti sulla strada

Si ripresenta nuovamente il problema su via Corsonello dove ancora una volta, nelle scorse ore, è franata una porzione di collina che ha invaso la sede stradale

COSENZA – Ieri sera ancora una volta la strada che collega Cosenza a Mendicino, nei pressi del Mariano Santo, è stata invasa da fango e detriti e non è purtroppo la prima volta. La frana si è verificata su via Corsonello ed ha invaso la carreggiata stradale. Sul posto questa mattina i vigili urbani di Cosenza per gestire la viabilità a senso unico alternato ma nelle prossime ore il tratto potrebbe essere chiuso al traffico per consentire la sistemazione e messa in sicurezza. Già lo scorso anno, sempre a dicembre, una condotta idrica danneggiata aveva creato lo stesso problema. Il movimento franoso era stato provocato dalla perdita d’acqua.





Foto e video di Francesco Greco