Vaccino Covid anche a Cosenza, si parte oggi. Ecco come si procederà all’Annunziata

Tra i primi 60 sanitari. L’ospedale intanto è pronto con una sorta di overbooking per rimpiazzare chi dovesse dare forfait

COSENZA – A Cosenza, stamattina, sono arrivate le tanto attese dosi del vaccino Pfitzer Biontech anti-Covid, come previsto dal piano nel giorno del “Vaccine day”. “Noi all’ospedale di Cosenza siamo un punto ospedaliero di vaccinazione. Alle 10,30 inizieremo la vaccinazione di 30 operatori sanitari dell’ospedale e 30 operatori dell’Asp che abbiamo messo in lista”. Lo dice all’AGI Lucio Marrocco, direttore dell’Unità operativa complessa prevenzione e protezione ambientale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza.

“Ci vorranno almeno 6 ore per completare le operazioni, che prevedono la registrazione e il consenso informato, la preparazione e la somministrazione del vaccino – dice Marrocco – e poi l’osservazione obbligatoria per 15 minuti, che serve soprattutto perché si tratta di un vaccino molto nuovo e più degli altri ha bisogno di un momento di attenzione post-vaccinale”.

“Abbiamo un imperativo: non si deve perdere neanche una dose – aggiunge il medico – e se qualcuno dovesse rinunciare c’è una sorta di overbooking per rimpiazzare chi dovesse dare forfait. I percorsi sono pronti e le attrezzature pure – assicura Marrocco – e abbiamo lavorato duramente nei giorni scorsi per preparare tutto”.