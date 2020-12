Cosenza, ha fretta di nascere e viene alla luce nell’ascensore dell’ospedale

L’equipe dell’ambulanza della Misericordia di Cosenza ha soccorso la mamma questa mattina. La neonata aveva davvero tanta fretta di venire al mondo



COSENZA – La sua bambina aveva una gran fretta di nascere e nonostante l’arrivo in ospedale è venuta alla luce in ascensore. Protagonista del lieto evento una mamma cosentina e gli operatori di emergenza della Misericordia di Cosenza Vincenzo Nardiello (autista soccorritore), Marcello Pagliaro e Freitas Francisca che questa mattina hanno soccorso una donna in procinto di partorire. L’ambulanza è stata contattata dalla centrale operativa del 118 per un intervento d’urgenza intorno alle 8.40. A chiamare il 118 è stato il padre, preoccupato per le condizioni della donna.

L’ambulanza arrivata immediatamente sul posto, ha preso in carico la donna e poi, la corsa verso l’ospedale dell’Annunziata. Mentre l’equipe di soccorritori della Misericordia stava trasportando la paziente al Pronto soccorso ginecologico, la bambina ha fatto tutto da sola e alle 8.53 ha deciso di venire alla luce proprio nell’ascensore. Un operatore che l’accompagnava l’ha adagiata in barella vicino alla sua mamma. Tanta l’emozione per tutti in un momento così difficile. Ora entrambe, la mamma e la piccola che pesa 2,8 chilogrammi, sono monitorate dai sanitari dell’ospedale ma stanno bene. Una bella giornata per venire al mondo e portare luce in questo periodo così buio per tutti e soprattutto nel giorno della vigilia di Natale.