Sospeso il servizio a Natale. Di seguito le variazioni nel calendario delle esposizioni e del traposto pubblico locale

COSENZA – L’ Amministrazione Comunale comunica che il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre, il servizio di raccolta dei rifiuti verrà sospeso. La sera di giovedì 24 dicembre non dovrà, pertanto, essere esposto il mastello marrone contenente la frazione organica. La carta, invece, potrà essere depositata la sera di venerdì 25 dicembre per poi essere ritirata il giorno successivo. Per le utenze del Centro Storico e dell’Isola Pedonale (Zona Rossa) il giorno di Natale (25 dicembre) non dovrà essere esposta la frazione organica. Per il giorno di Santo Stefano (sabato 26 dicembre), invece, resta invariata l’esposizione della carta, dalle ore 6 alle ore 8.

Il calendario di esposizione delle altre frazioni rimane invariato. Si comunica, altresì, che l’isola ecologica “Vecchia Stazione” in via Cesare Baccelli, rimarrà chiusa nei giorni del 25 e 26 dicembre. Sarà, invece, aperta, sino alle ore 12,00, nella giornata di domenica 27 dicembre.

In occasione delle festività natalizie, l’Amaco comunica che l’Azienda effettuerà servizio domenicale sia venerdì 25 dicembre che sabato 26. Inoltre, giovedì 24 dicembre, gli autobus aziendali rientreranno in deposito entro le ore 20,30 e comunque dopo aver raggiunto il capolinea di destinazione della corsa. Il 25 e 26 dicembre – informa ancora la direzione dell’Amaco – l’uscita in linea delle vetture inizierà alle ore 7,00 e seguirà l’ordine previsto dal programma di esercizio domenicale.